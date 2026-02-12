Відео
Головна Новини дня У США очікують зниження цін на нафту після миру в Україні

У США очікують зниження цін на нафту після миру в Україні

Дата публікації: 12 лютого 2026 08:52
У США наголосили, що ціни на нафту можуть знизитися після миру в Україні
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що очікується зниження цін на нафту після врегулювання війни в Україні. Крім того, необхідна стабілізація ситуації у Венесуелі та Ірані.

Про це Скотт Бессент повідомив в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

Зниження цін на нафту

"З мирними угодами, я думаю, що ми зможемо побачити суттєве зниження цін на нафту з Венесуели, Ірану", — зазначив Бессент.

За його словами, якщо вдасться врегулювати війну в Україні, то величезні обсяги нафти будуть виведені з-під санкцій Міністерства фінансів США, внаслідок чого зможуть надійти на ринок.

Нагадаємо, у 2026 році Україна вперше отримала партію зрідженого природного газу зі США обсягом майже 100 млн кубометрів.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив роль лідера США Дональда Трампа у мирному процесі.

