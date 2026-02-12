В США подчеркнули, что цены на нефть могут снизиться после мира в Украине

В США ожидают снижения цен на нефть после мира в Украине
Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что ожидается снижение цен на нефть после урегулирования войны в Украине. Кроме того, необходима стабилизация ситуации в Венесуэле и Иране.
Об этом Скотт Бессент сообщил в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.
Снижение цен на нефть
"С мирными соглашениями, я думаю, что мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть из Венесуэлы, Ирана", — отметил Бессент.
По его словам, если удастся урегулировать войну в Украине, то огромные объемы нефти будут выведены из-под санкций Министерства финансов США, в результате чего смогут поступить на рынок.
Напомним, в 2026 году Украина впервые получила партию сжиженного природного газа из США объемом почти 100 млн кубометров.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил роль лидера США Дональда Трампа в мирном процессе.
