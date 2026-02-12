Видео
Главная Новости дня В США ожидают снижения цен на нефть после мира в Украине

В США ожидают снижения цен на нефть после мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 08:52
В США подчеркнули, что цены на нефть могут снизиться после мира в Украине
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что ожидается снижение цен на нефть после урегулирования войны в Украине. Кроме того, необходима стабилизация ситуации в Венесуэле и Иране.

Об этом Скотт Бессент сообщил в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Снижение цен на нефть

"С мирными соглашениями, я думаю, что мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть из Венесуэлы, Ирана", — отметил Бессент.

По его словам, если удастся урегулировать войну в Украине, то огромные объемы нефти будут выведены из-под санкций Министерства финансов США, в результате чего смогут поступить на рынок.

Напомним, в 2026 году Украина впервые получила партию сжиженного природного газа из США объемом почти 100 млн кубометров.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил роль лидера США Дональда Трампа в мирном процессе.

США Украина нефть цены Россия Скотт Бессент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
