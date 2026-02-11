Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина получила сжиженный природный газ из США — впервые в 2026-м

Украина получила сжиженный природный газ из США — впервые в 2026-м

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:51
Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США в 2026 году
Американский танкер разгружает сжиженный природный газ. Фото: Reuters

Впервые в 2026 году Украина получила партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки. Он доставлен в объеме почти 100 млн куб. м.

Об этом сообщили в Минэнерго в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Поставки газа из США

"Украина получила первую в 2026 году партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки объемом почти 100 млн куб. м. Это стало возможным, в частности, благодаря сотрудничеству НАК "Нафтогаз Украины" с польской компанией ORLEN", — говорится в сообщении.

Україна отримала газ від США
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

В Минэнерго отмечают, что этой поставки достаточно для покрытия около месяца зимнего потребления для ориентировочно 700 тысяч домохозяйств.

"Дополнительные объемы газа особенно важны в условиях повышенной нагрузки на энергосистему во время морозов, а также на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру", — добавляют в сообщении.

В 2026 году Украина планирует импортировать до 1 млрд куб. м американского LNG. Следующие партии ожидаются уже в феврале-марте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нафтогаз дал объяснения относительно изменений в качестве газа. Некоторые украинцы жаловались на то, что пламя стало желто-красным, а не голубым.

Также мы рассказывали о том, что украинские потребители должны ежемесячно рассчитываться за распределение природного газа. На оплату поступают два счета.

Ваша пробная версия Premium закончилась

США Минэнерго Украина газ Америка
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации