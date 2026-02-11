Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США в 2026 году

Американский танкер разгружает сжиженный природный газ. Фото: Reuters

Впервые в 2026 году Украина получила партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки. Он доставлен в объеме почти 100 млн куб. м.

Об этом сообщили в Минэнерго в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Поставки газа из США

"Украина получила первую в 2026 году партию сжиженного природного газа (LNG) из Соединенных Штатов Америки объемом почти 100 млн куб. м. Это стало возможным, в частности, благодаря сотрудничеству НАК "Нафтогаз Украины" с польской компанией ORLEN", — говорится в сообщении.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

В Минэнерго отмечают, что этой поставки достаточно для покрытия около месяца зимнего потребления для ориентировочно 700 тысяч домохозяйств.

"Дополнительные объемы газа особенно важны в условиях повышенной нагрузки на энергосистему во время морозов, а также на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру", — добавляют в сообщении.

В 2026 году Украина планирует импортировать до 1 млрд куб. м американского LNG. Следующие партии ожидаются уже в феврале-марте.

