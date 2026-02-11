Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна отримала зріджений природний газ з США — вперше у 2026-му

Україна отримала зріджений природний газ з США — вперше у 2026-му

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:51
Україна отримала першу партію зрідженого природного газу зі США у 2026 році
Американський танкер розвантажує скраплений природний газ. Фото: Reuters

Вперше у 2026 році Україна отримала партію зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки. Його доставлено в обсязі майже 100 млн куб. м.

Про це повідомили у Міненерго у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Поставки газу зі США

"Україна отримала першу у 2026 році партію зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки обсягом майже 100 млн куб. м. Це стало можливим, зокрема, завдяки співпраці НАК "Нафтогаз України" з польською компанією ORLEN", — йдеться у повідомленні.

Україна отримала газ від США
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

У Міненерго наголошують, що цієї поставки достатньо для покриття близько місяця зимового споживання для орієнтовно 700 тисяч домогосподарств.

"Додаткові обсяги газу є особливо важливими в умовах підвищеного навантаження на енергосистему під час морозів, а також на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру", — додають у повідомленні.

У 2026 році Україна планує імпортувати до 1 млрд куб. м американського LNG. Наступні партії очікуються вже у лютому–березні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Нафтогаз дав пояснення щодо змін в якості газу. Деякі українці скаржилися на те, що полум'я стало жовто-червоним, а не блакитним.

Також ми розповідали про те, що українські споживачі мають щомісяця розраховуватися за розподіл природного газу. На оплату надходять два рахунки.

США Міненерго Україна газ Америка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації