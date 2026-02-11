Україна отримала першу партію зрідженого природного газу зі США у 2026 році

Американський танкер розвантажує скраплений природний газ. Фото: Reuters

Вперше у 2026 році Україна отримала партію зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки. Його доставлено в обсязі майже 100 млн куб. м.

Про це повідомили у Міненерго у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Поставки газу зі США

"Україна отримала першу у 2026 році партію зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів Америки обсягом майже 100 млн куб. м. Це стало можливим, зокрема, завдяки співпраці НАК "Нафтогаз України" з польською компанією ORLEN", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

У Міненерго наголошують, що цієї поставки достатньо для покриття близько місяця зимового споживання для орієнтовно 700 тисяч домогосподарств.

"Додаткові обсяги газу є особливо важливими в умовах підвищеного навантаження на енергосистему під час морозів, а також на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру", — додають у повідомленні.

У 2026 році Україна планує імпортувати до 1 млрд куб. м американського LNG. Наступні партії очікуються вже у лютому–березні.

