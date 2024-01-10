У США хочуть збільшити фінансову допомогу Україні

Засідання Конгресу США. Фото: ЕРА

Конгрес США та Білий дім думають над тим, аби збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 мільярдів доларів.

Про це йшлось у прямому ефірі Fox News.

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Сьогодні у прямому ефірі представники Конгресу та Білого дому заявили, що хочуть ще збільшити фінансову допомогу Україні.

"США можуть виділити до 65,5 мільярдів доларів, якщо ініціатива знайде підтримку у залі. Водночас Ізраїлю хочуть дати 14,4 мільярда доларів", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про рішення допомоги для України

Дві правлячі партії США ніяк не можуть дійти спільного рішення щодо військової та фінансової допомоги для України.

8 січня Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні. Відомо, що бюджет було погоджено на рівні майже 1,6 трлн доларів, включаючи 886 млрд доларів на оборонні витрати.

Водночас точного рішення щодо пакета допомоги для нашої держави так і немає.

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Пентагон має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 млрд доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.