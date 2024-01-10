В США хотят увеличить финансовую помощь Украине
Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 миллиарда долларов.
Об этом говорилось в прямом эфире Fox News.
Финансовая помощь Украине от США
Сегодня в прямом эфире представители Конгресса и Белого дома заявили, что хотят еще больше увеличить финансовую помощь Украине.
"США могут выделить до 65,5 миллиарда долларов, если инициатива найдет поддержку в зале. В то же время Израилю хотят дать 14,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Что известно о решении помощи для Украины
Две правящие партии США никак не могут прийти к общему решению по военной и финансовой помощи для Украины.
8 января Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине. Известно, что бюджет согласован на уровне почти 1,6 трлн долларов, включая 886 млрд долларов на оборонные расходы.
В то же время, точного решения о пакете помощи для нашего государства так и нет.
Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.
Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 млрд долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.
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