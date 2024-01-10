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В США хотят увеличить финансовую помощь Украине

10 января 2024 12:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США хотят увеличить финансовую помощь Украине
Заседание Конгресса в США. Фото: ЭРА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 миллиарда долларов.

Об этом говорилось в прямом эфире Fox News.

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Сегодня в прямом эфире представители Конгресса и Белого дома заявили, что хотят еще больше увеличить финансовую помощь Украине.

"США могут выделить до 65,5 миллиарда долларов, если инициатива найдет поддержку в зале. В то же время Израилю хотят дать 14,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Что известно о решении помощи для Украины

Две правящие партии США никак не могут прийти к общему решению по военной и финансовой помощи для Украины.

8 января Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине. Известно, что бюджет согласован на уровне почти 1,6 трлн долларов, включая 886 млрд долларов на оборонные расходы.

В то же время, точного решения о пакете помощи для нашего государства так и нет.

Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 млрд долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.

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