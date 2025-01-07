У США чотири людини загинуливнаслідок потужної снігової бурі

Снігова хуртовина у США. Фото: pexels

Більшу частину території Сполучених Штатів Америки накрила потужна снігова буря. Внаслідок стихії загинуло щонайменше чотири особи. Влада закликає громадян не полишати своїх осель.

Про це інформує телеканал NBC у вівторок, 7 січня.

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Снігова буря у США

Зазначається, що через перший зимовий шторм у 2025 році у США були закриті дороги, тисячі людей залишилися без електрики.

Також відомо про щонайменше чотири жертви. За інформацією ЗМІ, трагічні інциденти сталися в Канзасі та Міссурі. Двоє людей загинули внаслідок ДТП через негоду. Водій не впорався з керуванням, і машина вилетіла з траси. Останньою жертвою стала людина, яка померла від переохолодження.

Окрім того, через снігову бурю на території США скасували понад 2,2 тис. рейсів. Органи влади закликали мешканців за можливості перебувати вдома. Особливо це стосується водіїв. У багатьох округах школи перевели на дистанційне навчання.

Раніше ми повідомляли, що у всій Європі через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси. Особливо складна ситуація у Великій Британії та Німеччині, де польоти призупинили кілька великих аеропортів.

Нагадуємо, у Казахстані через непогоду сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі приблизно 40 автомобілів.