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В США есть погибшие в результате мощной снежной бури

7 января 2025 13:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В США четыре человека погибли в результате мощной снежной бури
Снежная метель в США. Фото: pexels
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Большую часть территории Соединенных Штатов Америки накрыла мощная снежная буря. В результате стихии погибли по меньшей мере четыре человека. Власти призывают граждан не покидать свои дома.

Об этом сообщает телеканал NBC во вторник, 7 января.

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Отмечается, что из-за первого зимнего шторма в 2025 году в США были закрыты дороги, тысячи людей остались без электричества.

Также известно о по меньшей мере четырех жертвах. По информации СМИ, трагические инциденты произошли в Канзасе и Миссури. Два человека погибли в результате ДТП из-за непогоды. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы. Последней жертвой стал человек, который умер от переохлаждения.

Кроме того, из-за снежной бури на территории США отменили более 2,2 тыс. рейсов. Органы власти призвали жителей по возможности находиться дома. Особенно это касается водителей. Во многих округах школы перевели на дистанционное обучение.

Ранее мы сообщали, что во всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.

Напоминаем, в Казахстане из-за непогоды произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием примерно 40 автомобилей.

погода США снег зима погибшие

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