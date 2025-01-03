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В Казахстані через хуртовину сталася ДТП за участі 40 авто

3 січня 2025 15:06
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Казахстані через хуртовину сталася ДТП за участі 40 автомобілі
Місце масового ДТП у Казахстані. Фото: Telegram
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Казахстані через непогоду сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі приблизно 40 автомобілів. Інформація про жертв і постраждалих не надходила.

Про це пише Central Media News у п'ятницю, 3 січня.

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Масова ДТП у Казахстані

Повідомляється, що внаслідок хурделиці значно знизилася видимість в Акмолінській області Казахстану. Через погану погоду в ДТП потрапило попередньо близько 40 транспортних засобів.

У департаменті поліції повідомили, що інформація про жертв та постраждалих не надходила. На місці працюють співробітники правоохоронних органів та служби з надзвичайних ситуацій. Проводиться евакуація автомобілів та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Раніше екстрені служби Казахстану попереджали водіїв про можливе погіршення погодних умов у регіоні. В зв'язку з цим їм рекомендували утриматися від поїздок, особливо на заміських трасах.

непогода
Масове ДТП у Казахстані. Фото: Telegram
непогода і ДТП
Розбиті внаслідок ДТП авто. Фото: Telegram

Раніше ми писали, що у Таїланді сталася ДТП за участю туристичного автобуса. Внаслідок цього постраждали 32 громадян Росії. 

Нагадуємо, в Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водійка Tesla, яка була в стані алкогольного сп'яніння, спричинила аварію. 

ДТП погода авто Казахстан сніг

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