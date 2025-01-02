ДТП в Таїланді — що відомо про російських туристів

Автобус після ДТП. Фото: Matichon

У Таїланді сталася ДТП за участю туристичного автобуса, внаслідок якого постраждали 32 громадян Росії. У салоні перебували 42 туристи. Інцидент стався на в'їзді до популярного туристичного міста Паттайя.

Про це повідомляє Matichon у четвер, 2 січня.

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Автобус, що належить компанії Kim Hor Tour Company Limited, втратив керування, змінив смугу руху, зачепив автомобіль Toyota Fortuner і врізався в огорожу пункту справляння плати.

Водій автобуса, якому 74 роки, зазнав серйозних травм. Поранення також отримали троє людей, які перебували в Toyota Fortuner. Усіх постраждалих доправили до лікарні у Паттайї.

Раніше повідомлялося про 27 постраждалих росіян, але кількість постраждалих зросла до 32.

Російських туристів, які уникнули травм, перевезли мікроавтобусами до місця їх проживання в Паттайї. Організацію трансферу взяла він туристична компанія.

Місцева влада продовжує розслідувати обставини аварії. Відео з місця події, опубліковане Shot, показує раптовий маневр автобуса, який спричинив аварію.

Ситуація залишається на контролі місцевої влади та туристичної компанії.

Нагадаємо, у лікарні помер колишній гравець рівненського "Вереса" Владислав Семенчук. Він став жертвою ДТП, в якій постраждали також двоє його партнерів із футзальної команди.

Раніше в ніч проти 28 грудня в Солом'янському районі Києва сталася смертельна ДТП. Водій Tesla, яка була у стані алкогольного сп'яніння, спровокувала аварію.