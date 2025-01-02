ДТП в Таиланде – что известно о российских туристах

Автобус после ДТП. Фото: Matichon

В Таиланде произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 32 гражданина России. В салоне находились 42 туриста. Инцидент произошел на въезде в популярный туристический город Паттайя.

Об этом сообщает Matichon в четверг, 2 января.

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Автобус, принадлежащий компании Kim Hor Tour Company Limited, потерял управление, сменил полосу движения, задел автомобиль Toyota Fortuner и врезался в ограждение пункта взимания платы.

Водитель автобуса, которому 74 года, получил серьезные травмы. Ранения также получили три человека, находившиеся в Toyota Fortuner. Всех пострадавших доставили в больницу в Паттайе.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших россиянах, но число пострадавших возросло до 32.

Российских туристов, избежавших травм, перевезли на микроавтобусах к месту их проживания в Паттайе. Организацию трансфера взяла на себя туристическая компания.

Местные власти продолжают расследовать обстоятельства аварии. Видео с места происшествия, опубликованное Shot, показывает внезапный маневр автобуса, который привел к аварии.

Ситуация остается на контроле местных властей и туристической компании.

Напомним, в больнице умер бывший игрок ровенского "Вереса" Владислав Семенчук. Он стал жертвой ДТП, в котором пострадали также двое его партнеров по футзальной команде.

Ранее в ночь на 28 декабря в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Tesla, которая была в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала аварию.