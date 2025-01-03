В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 автомобилей из-за метели

В Казахстане из-за метели произошло ДТП с участием 40 авто
В Казахстане из-за непогоды произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием примерно 40 автомобилей. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Об этом пишет Central Media News в пятницу, 3 января.
Массовое ДТП в Казахстане
Сообщается, что вследствие метелицы значительно снизилась видимость в Акмолинской области Казахстана. Из-за плохой погоды в ДТП попало предварительно около 40 транспортных средств.
В департаменте полиции сообщили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей и обеспечение безопасности дорожного движения.
Ранее экстренные службы Казахстана предупреждали водителей о возможном ухудшении погодных условий в регионе. В связи с этим им рекомендовали воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.
Ранее мы писали, что в Таиланде произошло ДТП с участием туристического автобуса. В результате этого пострадали 32 гражданина России.
Напоминаем, в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Tesla, которая была в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала аварию.
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