Вибори в США 2024 — Нацгвардія готується відправити війська у разі заворушень

Робітники встановлюють огородження біля Білого дому напередодні виборів президента США у Вашингтоні. Фото: REUTERS/Nathan Howard

У Вашингтоні побоюються виникнення масових заворушень після виборів. Тим часом чиновники Національної гвардії США заявили, що вже понад два десятки штатів готові надіслати війська у Вашингтон в такому випадку.

Про це повідомляє AP News.

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Вже понад два десятки штатів висловили свою готовність надіслати гвардійські війська до Вашингтона у разі потреби. У США побоюються, що там можуть виникнути масові заворушення в найближчі тижні після президентських виборів та безпосередньо напередодні інавгурації.

Начальник відділу майбутніх операцій Бюро національної гвардії Жан-Поль Лоренсо заявив, що наразі не знає, скільки насправді гвардійських військ буде потрібно або запитувано у 2024 році. Він пояснив, що це залежатиме від того, які цілі поставить округ Колумбія.

Тим часом працівники облаштовують охоронні огорожі. Представник оборонного відомства заявив у понеділок, 4 листопада, що Алабама, Арізона, Делавер, Айова, Іллінойс, Північна Кароліна, Нью-Мексико, Орегон, Вісконсін і штат Вашингтон мають поточні місії Національної гвардії, тоді як Вашингтон, округ Колумбія, Колорадо, Флорида, Гаваї, Невада, Орегон, Пенсільванія, Теннессі, Техас і Західна Вірджинія мають війська в готовності.

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у США відбудуться ювілейні, 60-ті вибори президента країни. Опитування показало, що Гарріс отримує підтримку 49% від зареєстрованих виборців, тоді як Трамп отримує ідентичні 49%.

Тим часом кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв значно збільшити розмір мита на товари з країн ЄС, бо вважає, що американські товари погано продаються.