За два дні до виборів в США рейтинг кандидатів в президенти зрівнявся

Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США
У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться ювілейні 60-ті вибори президента країни. Остаточне національне опитування NBC News виявило рівну боротьбу між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Про це повідомляє телекомпанія у своєму спеціальному репортажі.
Які результати передвиборчих опитувань
У сукупності опитування показує, що Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп отримує ідентичні 49%. Лише 2% виборців кажуть, що не впевнені щодо вибору кандидатів.
Аналітик каналу підкреслює, що підтримка Гарріс зросла в сегменті: "який кандидат краще дбає про середній клас". Трампа підтримують ті, хто вважає, що "країна рухається у неправильному напрямку".
Республіканці, за даними аналітика каналу, можуть розраховувати на більшу явку серед чоловіків, білих виборців і виборців без вищої освіти — тут Трамп випереджає Гарріс на 2 пункти, 50% — 48%.
Але невелике збільшення жінок, білих виборців із вищою освітою та кольорових виборців показують, що Гарріс випереджає Трампа на 3 пункти, 50% — 47%.
Гарріс зберігає значну перевагу щодо питання абортів, випереджаючи Трампа на 20 пунктів у тому, який кандидат краще впорається з цим питанням.
Гарріс також випереджає Трампа на 9 пунктів, 51% — 42%, щодо того, хто з кандидатів краще підходить для середнього класу.
Але Трамп має лідерство в тому, хто з кандидатів краще керує економікою (51% — 41%) і справляється з вартістю життя (52% — 40%). Він також зберігає свою перевагу у 25 балів щодо безпеки кордону та контролю за імміграцією.
Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.
Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах.
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