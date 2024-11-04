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Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США

4 листопада 2024 00:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За два дні до виборів в США рейтинг кандидатів в президенти зрівнявся
Камала Гарріс на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться ювілейні 60-ті вибори президента країни. Остаточне національне опитування NBC News виявило рівну боротьбу між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 

Про це повідомляє телекомпанія у своєму спеціальному репортажі.

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У сукупності опитування показує, що Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп отримує ідентичні 49%. Лише 2% виборців кажуть, що не впевнені щодо вибору кандидатів.

Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США - фото 1
Позиції кандидатів в президенти США. Фото: NBC News

Аналітик каналу підкреслює, що підтримка Гарріс зросла в сегменті: "який кандидат краще дбає про середній клас". Трампа підтримують ті, хто вважає, що "країна рухається у неправильному напрямку".

Республіканці, за даними аналітика каналу, можуть розраховувати на більшу явку серед чоловіків, білих виборців і виборців без вищої освіти — тут Трамп випереджає Гарріс на 2 пункти, 50% — 48%.

Але невелике збільшення жінок, білих виборців із вищою освітою та кольорових виборців показують, що Гарріс випереджає Трампа на 3 пункти, 50% — 47%.

Гарріс зберігає значну перевагу щодо питання абортів, випереджаючи Трампа на 20 пунктів у тому, який кандидат краще впорається з цим питанням.

Гарріс також випереджає Трампа на 9 пунктів, 51% — 42%, щодо того, хто з кандидатів краще підходить для середнього класу.

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Рейтинг кандидатів в деяких штатах. Фото: NBC News

Але Трамп має лідерство в тому, хто з кандидатів краще керує економікою (51% — 41%) і справляється з вартістю життя (52% — 40%). Він також зберігає свою перевагу у 25 балів щодо безпеки кордону та контролю за імміграцією.

Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.

Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах.

Дональд Трамп Камала Гарріс США вибори у США 2024 президент

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