За два дні до виборів в США рейтинг кандидатів в президенти зрівнявся

Камала Гарріс на передвиборчому мітингу. Фото: Reuters

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться ювілейні 60-ті вибори президента країни. Остаточне національне опитування NBC News виявило рівну боротьбу між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Про це повідомляє телекомпанія у своєму спеціальному репортажі.

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У сукупності опитування показує, що Гарріс отримує підтримку 49% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп отримує ідентичні 49%. Лише 2% виборців кажуть, що не впевнені щодо вибору кандидатів.

Позиції кандидатів в президенти США. Фото: NBC News

Аналітик каналу підкреслює, що підтримка Гарріс зросла в сегменті: "який кандидат краще дбає про середній клас". Трампа підтримують ті, хто вважає, що "країна рухається у неправильному напрямку".

Республіканці, за даними аналітика каналу, можуть розраховувати на більшу явку серед чоловіків, білих виборців і виборців без вищої освіти — тут Трамп випереджає Гарріс на 2 пункти, 50% — 48%.

Але невелике збільшення жінок, білих виборців із вищою освітою та кольорових виборців показують, що Гарріс випереджає Трампа на 3 пункти, 50% — 47%.

Гарріс зберігає значну перевагу щодо питання абортів, випереджаючи Трампа на 20 пунктів у тому, який кандидат краще впорається з цим питанням.

Гарріс також випереджає Трампа на 9 пунктів, 51% — 42%, щодо того, хто з кандидатів краще підходить для середнього класу.

Рейтинг кандидатів в деяких штатах. Фото: NBC News

Але Трамп має лідерство в тому, хто з кандидатів краще керує економікою (51% — 41%) і справляється з вартістю життя (52% — 40%). Він також зберігає свою перевагу у 25 балів щодо безпеки кордону та контролю за імміграцією.

Нагадаємо, у Пенсильванії кандидати Гарріс і Трамп мають майже рівні результати. Перевага демократки становить лише один відсоток.

Також демократична партія США має план дій на випадок, якщо Дональд Трамп передчасно заявить про свою перемогу на виборах.