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У Пенсільванії Трамп та Гарріс майже зрівнялися за голосами

2 листопада 2024 10:12
Аркадій Пастула - Редактор
Вибори у США — Гарріс і Трамп майже зрівняли голоса у Пенсильванії
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joel Angel Juarez
Аркадій Пастула - Редактор

У Пенсильванії, що в цьому році відіграє важливу роль у виборчій кампанії Сполучених Штатів Америки, кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп практично досягли однакового результату за кількістю голосів. Різниця лише на один відсоток на користь демократки.

Про це повідомляє опитування The Washington Post.

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Такий результат видання вважає безвихіддю для президентських перегонів у цьому штаті, оскільки як республіканці, так і демократи виявляють високу активність у голосуванні.

Згідно з результатами опитування, протягом останніх шести тижнів загальний рівень підтримки залишався незмінним.

Опитування, проведене з 26 по 30 жовтня, включало 1 204 зареєстрованих виборців Пенсильванії. З них 66% опитувалися через дзвінки на мобільні телефони, 18% — на стаціонарні, а 17% — через текстові повідомлення для онлайн-опитування. Похибка результатів для зареєстрованих та потенційних виборців складає близько 3,1%.

Нагадаємо, в Офісі державного секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера повідомили, що поширення фейків про вибори, ймовірно, є наслідком іноземного втручання. Вони вважають, що за цим можуть стояти росіяни.

Раніше Трамп відреагував на слова людей, які вважають його "другом Росії", назвавши їх "хворими".

політики Дональд Трамп Камала Гарріс США опитування вибори у США 2024

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