Вибори у США — Гарріс і Трамп майже зрівняли голоса у Пенсильванії

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joel Angel Juarez

У Пенсильванії, що в цьому році відіграє важливу роль у виборчій кампанії Сполучених Штатів Америки, кандидати Камала Гарріс і Дональд Трамп практично досягли однакового результату за кількістю голосів. Різниця лише на один відсоток на користь демократки.

Про це повідомляє опитування The Washington Post.

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Такий результат видання вважає безвихіддю для президентських перегонів у цьому штаті, оскільки як республіканці, так і демократи виявляють високу активність у голосуванні.

Згідно з результатами опитування, протягом останніх шести тижнів загальний рівень підтримки залишався незмінним.

Опитування, проведене з 26 по 30 жовтня, включало 1 204 зареєстрованих виборців Пенсильванії. З них 66% опитувалися через дзвінки на мобільні телефони, 18% — на стаціонарні, а 17% — через текстові повідомлення для онлайн-опитування. Похибка результатів для зареєстрованих та потенційних виборців складає близько 3,1%.

Нагадаємо, в Офісі державного секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера повідомили, що поширення фейків про вибори, ймовірно, є наслідком іноземного втручання. Вони вважають, що за цим можуть стояти росіяни.

Раніше Трамп відреагував на слова людей, які вважають його "другом Росії", назвавши їх "хворими".