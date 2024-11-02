Выборы в США — Харрис и Трамп почти сравняли голоса в Пенсильвании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joel Angel Juarez

В Пенсильвании, который в этом году играет важную роль в избирательной кампании Соединенных Штатов Америки, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп практически достигли одинакового результата по количеству голосов. Разница лишь на один процент в пользу демократки.

Об этом сообщает опрос The Washington Post.

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Такой результат издание считает безысходностью для президентской гонки в этом штате, поскольку как республиканцы, так и демократы проявляют высокую активность в голосовании.

Согласно результатам опроса, за последние шесть недель общий уровень поддержки оставался неизменным.

Опрос, проведенный с 26 по 30 октября, включал 1 204 зарегистрированных избирателя Пенсильвании. Из них 66% опрашивались через звонки на мобильные телефоны, 18% — на стационарные, а 17% — через текстовые сообщения для онлайн-опроса. Неточность результатов для зарегистрированных и потенциальных избирателей составляет около 3,1%.

Напомним, в Офисе государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера сообщили, что распространение фейков о выборах, вероятно, является следствием иностранного вмешательства. Они полагают, что за этим могут стоять россияне.

Ранее Трамп отреагировал на слова людей, которые считают его "другом России", назвав их "больными".