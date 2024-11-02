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В Пенсильвании Трамп и Харрис почти сравнялись по голосам

2 ноября 2024 10:12
Аркадий Пастула - Редактор
Выборы в США — Харрис и Трамп почти сравняли голоса в Пенсильвании
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joel Angel Juarez
Аркадий Пастула - Редактор

В Пенсильвании, который в этом году играет важную роль в избирательной кампании Соединенных Штатов Америки, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп практически достигли одинакового результата по количеству голосов. Разница лишь на один процент в пользу демократки.

Об этом сообщает опрос The Washington Post.

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Такой результат издание считает безысходностью для президентской гонки в этом штате, поскольку как республиканцы, так и демократы проявляют высокую активность в голосовании.

Согласно результатам опроса, за последние шесть недель общий уровень поддержки оставался неизменным.

Опрос, проведенный с 26 по 30 октября, включал 1 204 зарегистрированных избирателя Пенсильвании. Из них 66% опрашивались через звонки на мобильные телефоны, 18% — на стационарные, а 17% — через текстовые сообщения для онлайн-опроса. Неточность результатов для зарегистрированных и потенциальных избирателей составляет около 3,1%.

Напомним, в Офисе государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера сообщили, что распространение фейков о выборах, вероятно, является следствием иностранного вмешательства. Они полагают, что за этим могут стоять россияне.

Ранее Трамп отреагировал на слова людей, которые считают его "другом России", назвав их "больными".

политики Дональд Трамп Камала Харрис США опрос выборы в США 2024

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