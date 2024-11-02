Вибори у США-2024 - демократи підготували план на випадок передчасної заяви Трампа про перемогу

Дональд Трамп. Фото: AP

Демократична партія Сполучених Штатів Америки має план на випадок, якщо кандидат у президенти Дональд Трамп передчасно оголосить про свою перемогу. Вони планують заспокоїти громадян на час, поки триває підрахунок голосів виборців.

Про це пише Reuters у суботу, 2 листопада.

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Цього тижня Трамп заявив, що сподівається оголосити про свою перемогу в день виборів. Однак за словами експертів з питань виборів, остаточний результат може стати відомим лише через кілька днів, особливо якщо буде перерахунок голосів у деяких ключових регіонах.

Зазвичай, у США переможців оголошують провідні ЗМІ, які аналізують результати підрахунку голосів, надані виборчими комісіями.

У матеріалі йдеться, що хоча кандидати іноді оголошують про свою перемогу раніше, це незвично робити до того, як переможець хоча б стане очевидним.

"Ми, на жаль, готові, якщо він це зробить, і якщо ми знаємо, що він насправді маніпулює пресою і намагається маніпулювати консенсусом американського народу ... ми готові відповісти", — сказала кандидатка від демократів Камала Гарріс.

Шість демократів зазначили, що у разі передчасного оголошення Трампом його перемоги планують заполонити соціальні мережі та телевізійні ефіри вимогами підрахувати всі голоси до оголошення перемоги.

Трамп вже здійснював аналогічний вчинок під час виборів у 2020 році, однак у підсумку він програв Джо Байдену. Він досі не визнав результат і продовжує стверджувати, що результат виборів "спричинений масштабними фальсифікаціями".

Раніше Байден назвав прихильників Трампа "сміттям", що спричинило значний скандал навколо цієї заяви.

Натомість Трамп вдягнув форму працівника сміттєвоза. На автомобілі було написано його прізвище.