Що змусило Трампа у 2018 році надати Україні зброю — пояснення

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul

Колишній президент США Дональд Трамп прийшов до влади у 2017 році і був скептично налаштованим проти України і спершу не вважав за потрібне давати зброю Києву. Однак закиди про його проросійськість змусили його змінити свою думку.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у проєкті "USA-UA: Секретні файли Білого дому".

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Клімкін пояснив, що одна з причин, яка спонукала Трампа дозволити постачання зброї в Україну 2018 року — закиди про його проросійськість. Крім того, він хотів мати рішучий вигляд.

"Ми казали, що зброя критично потрібна і нам потрібна допомога. За необхідності ми готові купувати зброю і це створить додатковий драйв та позитивний момент для американського ВПК, і Трамп сказав — добре, я це розумію", — розповів колишній очільник МЗС.

Крім того, ще один вирішальний аргумент — якщо не давати зброю Україні, тоді США не видаватимуться такими сильно та могутніми.

"Я, звісно, дуже сильно спрощую, але для Трампа це дуже важливо. Він не хоче видаватися слабким, нерішучим. Він хоче виглядати таким, який вигляд має в його розумінні справжній головнокомандувач", — додав Клімкін.

Нагадаємо, за кілька днів у США оберуть нового президента. Водночас глава України Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги на виборах Дональда Трампа у нього не вийде змусити Україну поступитися територіями Росії.

Також ми писали, що Трамп різко висловився про тих, хто вважає його "другом Росії". Він назвав їх "хворими".