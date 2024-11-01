Что заставило Трампа в 2018 году предоставить Украине оружие — объяснение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jay Paul

Бывший президент США Дональд Трамп пришел к власти в 2017 году и был скептически настроен против Украины и сначала не счел нужным давать оружие Киеву. Однако упреки о его пророссийскости заставили его изменить свое мнение.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в проекте "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".

Читайте также:

Что заставило Трампа предоставить Украине оружие

Климкин объяснил, что одна из причин, побудившая Трампа разрешить поставки оружия в Украину в 2018 году — упреки о его пророссийскости. Кроме того, он хотел выглядеть решительно.

"Мы говорили, что оружие критически нужно и нам нужна помощь. При необходимости мы готовы покупать оружие и это создаст дополнительный драйв и положительный момент для американского ВПК, и Трамп сказал — хорошо, я это понимаю", — рассказал бывший глава МИД.

Кроме того, еще один решающий аргумент — если не давать оружие Украине, тогда США не будут казаться такими сильными и мощными.

"Я, конечно, очень сильно упрощаю, но для Трампа это очень важно. Он не хочет казаться слабым, нерешительным. Он хочет выглядеть таким, как выглядит в его понимании настоящий главнокомандующий", — добавил Климкин.

Напомним, через несколько дней в США изберут нового президента. В то же время глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах Дональда Трампа у него не получится заставить Украину уступить территории России.

Также мы писали, что Трамп резко высказался о тех, кто считает его "другом России". Он назвал их "больными".