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У демократов есть план, если Трамп преждевременно заявит о победе

2 ноября 2024 14:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Выборы в США-2024 – демократы подготовили план на случай преждевременного заявления Трампа о победе
Дональд Трамп. Фото: AP
Евгения Брюховецкая - редактор

Демократическая партия Соединенных Штатов Америки планирует на случай, если кандидат в президенты Дональд Трамп преждевременно объявит о своей победе. Они планируют успокоить граждан на время, пока длится подсчет голосов избирателей.

Об этом пишет Reuters в субботу, 2 ноября.

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На этой неделе Трамп заявил, что надеется объявить свою победу в день выборов. Однако, по словам экспертов по выборам, окончательный результат может стать известным лишь через несколько дней, особенно если будет пересчет голосов в некоторых ключевых регионах.

Обычно в США победителей объявляют ведущие СМИ, которые анализируют результаты подсчета голосов, предоставленные избирательными комиссиями.

В материале говорится, что хотя кандидаты иногда объявляют о своей победе раньше, это необычно делать до того, как победитель станет очевидным.

"Мы, к сожалению, готовы, если он это сделает, и если мы знаем, что он действительно манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа ... мы готовы ответить", — сказала кандидат от демократов Камала Гаррис.

Шесть демократов отметили, что в случае преждевременного оглашения Трампом его победы планируют заполонить социальные сети и телевизионные эфиры требованиями подсчитать все голоса до объявления победы.

Трамп уже совершал аналогичный поступок на выборах в 2020 году, однако в итоге он проиграл Джо Байдену. Он до сих пор не признал результат и продолжает утверждать, что результат выборов "вызван масштабными фальсификациями".

Ранее Байден назвал сторонников Трампа "мусором", что повлекло за собой значительный скандал вокруг этого заявления.

Трамп надел форму работника мусоровоза. На автомобиле была написана его фамилия.

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