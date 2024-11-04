За два дня до выборов в США рейтинг кандидатов в президенты сравнялся

Камала Харрис на предвыборном митинге. Фото: Reuters

Во вторник, 5 ноября, в США состоятся юбилейные 60 выборы президента страны. Окончательный национальный опрос NBC News выявил равную борьбу между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телекомпания в своем специальном репортаже.

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В совокупности опрос показывает, что Харрис получает поддержку 49% зарегистрированных избирателей, в то время как Трамп получает идентичные 49%. Только 2% избирателей говорят, что не уверены в выборе кандидатов.

Позиция кандидатов в президенты США. Фото: NBC News

Аналитик канала подчеркивает, что поддержка Харрис выросла в сегменте: "какой кандидат лучше заботится о среднем классе". Трампа поддерживают те, кто считает, что "страна движется в неправильном направлении".

Республиканцы, по данным аналитика канала, могут рассчитывать на большую явку среди мужчин, белых избирателей и избирателей без высшего образования — Трамп опережает Харрис на 2 пункта, 50% — 48%.

Но небольшое увеличение женщин, белых избирателей с высшим образованием и цветных избирателей показывают, что Харрис опережает Трампа на 3 пункта, 50% — 47%.

Харрис сохраняет значительное преимущество в вопросе абортов, опережая Трампа на 20 пунктов в том, какой кандидат лучше справится с этим вопросом.

Харрис также опережает Трампа на 9 пунктов, 51% — 42% относительно того, кто из кандидатов лучше подходит для среднего класса.

Рейтинг кандидатов в некоторых штатах. Фото: NBC News

Но Трамп лидирует в том, кто из кандидатов лучше управляет экономикой (51% — 41%) и справляется со стоимостью жизни (52% — 40%). Он также сохраняет свое преимущество в 25 баллов по безопасности границы и контролю за иммиграцией.

Напомним, в Пенсильвании кандидаты Харрис и Трамп имеют почти равные результаты. Преимущество демократки составляет всего один процент.

Также у демократической партии США план действий на случай, если Дональд Трамп преждевременно заявит о своей победе на выборах.