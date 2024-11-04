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Трамп обіцяє запровадити "драконівські" мита на товари з ЄС

4 листопада 2024 15:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибори у США — Трамп пропонує мита у 200% на товари з ЄС
Кандидат у президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кандидат у президент США Дональд Трамп пообіцяв значно збільшити розмір мита на товари з країн ЄС. Політик незадоволений ситуацією зі складним постачанням американських товарів в Європу.

Про це Трамп заявив під час своєї агітаційної промови у містечку Воррен, штат Мічіган.

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Трамп зазначив, що країни Європейського Союзу "так само погані, як і Китай", оскільки блокують американські товари, продовжуючи постачання своєї продукції до США. 

Політик пообіцяв запровадити мита у 100-200% на товари з країн ЄС, якщо переможе на виборах президента США.

"Вони не приймають наші автомобілі, наші телефони, але продають свої телефони тут, постачають автівки. Вони стягують з нас великі мита, тому ми теж стягуватимемо мита у розмірі 100-200%", — сказав Трамп.

Він наголосив, що ніколи не вибачатиметься за відстоювання інтересів США та пообіцяв захищати працівників, робочі місця, державний кордон та американські сім'ї.

 "Я захищатиму право наших дітей від народження жити знову в найбагатшій і наймогутнішій країні", —додав Трамп.

Нагадаємо, 5 листопада у США відбудуться ювілейні 60-ті вибори президента країни. Остаточне національне опитування NBC News показує рівну боротьбу між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у випадку перемоги Дональда Трампа Європа не зможе надавати військову допомогу Україні.

мито Китай Дональд Трамп вибори у США 2024 ЄС

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