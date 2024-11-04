Выборы в США — Трамп предлагает пошлины в 200% на товары из ЕС

Кандидат в президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат в президент США Дональд Трамп пообещал значительно увеличить размер пошлин на товары из стран ЕС. Политик недоволен ситуацией со сложными поставками американских товаров в Европу.

Об этом Трамп заявил во время своей агитационной речи в городке Уоррен, штат Мичиган.

Читайте также:

Что предлагает Трамп

Трамп отметил, что страны Европейского Союза "так же плохи, как и Китай", поскольку блокируют американские товары, продолжая поставки своей продукции в США.

Политик пообещал ввести пошлины в 100-200% на товары из стран ЕС, если победит на выборах президента США.

"Они не принимают наши автомобили, наши телефоны, но продают свои телефоны здесь, поставляют автомобили. Они взимают с нас большие пошлины, поэтому мы тоже будем взимать пошлины в размере 100-200%", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что никогда не будет приносить извинения за отстаивание интересов США и пообещал защищать работников, рабочие места, государственную границу и американские семьи.

"Я буду защищать право наших детей с рождения жить снова в самой богатой и мощной стране", — добавил Трамп.

Напомним, 5 ноября в США пройдут юбилейные 60-е выборы президента страны. Окончательный национальный опрос NBC News показывает равную борьбу между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа Европа не сможет оказывать военную помощь Украине.