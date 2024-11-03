Орбан: У разі перемоги Трампа Європа стане "промирною"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: пресслужба Орбана

У Сполучених Штатах Америки тривають президентські вибори. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у випадку перемоги Дональда Трампа Європа не зможе надавати військову допомогу Україні.

Про це пише Telex у неділю, 3 листопада.

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Щодо виборів у США Орбан вважає, що переможе Трамп, який зробить Європу "промирною" до кінця року Зокрема, йдеться про російсько-українську війну.

На його думку, наразі Європа перебуває"в кутку", поки росіяни та американці ведуть переговори. Але якщо до влади у Білому Домі прийде Трамп, то Європа "не зможе залишатися про-військовою".

"Ми не можемо самотужки нести тягар війни, в яку Європа була "безвідповідально втягнута", і нам доведеться адаптуватися до ситуації", — зазначив він.

Орбан додав, що це питання слід обговорити в Будапешті наступного тижня під час зустрічі Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, 28 жовтня Орбан прибув до Грузії, де його освистали протестувальники на мітингу після парламентських виборів.

Також Орбан заявив, що наляканий Планом перемоги України та виступив за термінові перемовини з Росією.