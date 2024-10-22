Угорщина отримала дані від США про ймовірне озброєне заворушення найближчими днями

Мітинг в Угорщині до річниці революції 1956 року. Фото: insiderinfo.com.ua

Уряд Угорщини підтвердив, що Сполучені Штати надали дані про ймовірність провокацій із застосуванням зброї найближчими днями. Місцем проведення озброєних акцій можуть стати масові зібрання 23 жовтня до річниці Угорської революції 1956 року.

Про це повідомило видання Telex із посиланням на пресслужбу угорського уряду у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Угорщину попередили про збройні акції

Як пише Telex, минулими вихідними угорські служби отримали інформацію від своїх американських партнерів про те, що в онлайн-групі група молодих людей обговорює заплановану на найближчий час акцію.

"Американська розвідка надала угорській владі інформацію, отриману оперативним шляхом, яка вказувала на те, що певні особи, можливо, готують збройну акцію в річницю боротьби за свободу 1956 року. Ми не отримали жодної інформації про те, де вони готувалися до дій і хто може бути їхньою метою", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що учасники планують придбати зброю, але деталей, чи було це реалізовано, немає.

"З огляду на міжнародні події останніх місяців, коли кілька провідних політиків зазнали нападів зі зброєю, угорські служби та Антитерористичний центр приділяють особливу увагу перевірці такої інформації та вжиттю необхідних заходів", — додали в уряді Угорщини.

Нагадаємо, нещодавно у Франції на проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана намагалися напасти. Під час пресконференції у Європарламенті чоловік кинувся на політика.

Раніше Новини.LIVE писали, що головний помічник прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що на місці України Угорщина, швидше за все, не воювала б з росіянами.