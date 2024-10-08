Орбана намагалися атакувати у Страсбурзі 8 жовтня

Охорона не дозволила політику напасти на Орбана. Фото: Reuters

У Страсбурзі (Франція) на лояльного до Росії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана намагалися напасти. Під час того, як він давав прес-конференцію у Європарламенті, із зали закричав чоловік та кинувся на політика.

Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомляє Associated Press.

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"За скільки грошей ви передали свою країну, прем'єр-міністре? Ви продали її Путіну, ви продали її Сі Цзіньпіну", — закричав нападник, кинувши в бік Орбана щось, що схоже на банкноти.

У ЗМІ повідомили, що людиною, яка намагалася напасти на угорського прем'єра, є опозиційний політик Мартон Ньєкіцкі з партії "Демократична коаліція". Чому намагався? Тому що до Орбана його не пропустила охорона, тож угорський прем'єр-міністр не постраждав.

"Коли угорський політик каже іншому, що той негідник, у нашій культурі це означає лише "я з тобою не згоден"", — заявив Орбан після інциденту.

Нагадаємо, наприкінці вересня головний помічник прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан наголосив, що якби на місці України опинилася Угорщина, то країна, швидше за все, не воювала б із росіянами.

Також менше двох місяців тому ми писали, що заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський висловив сумнів щодо доцільності членства Угорщини в Європейському Союзі та НАТО.