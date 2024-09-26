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Венгерский политик заявил, что на месте Украины Будапешт не воевал бы с Россией

26 сентября 2024 23:02
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На месте Украины Будапешт не воевал бы с Россией — главный помощник Орбана
Совет обороны Венгрии. Фото: MTI
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Главный помощник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан подчеркнул, что если бы на месте Украины оказалась Венгрия, страна, скорее всего, не воевала бы с россиянами. Стоит отметить, что Балаш и Виктор не связаны родственными связями, а тезками.

Об этом сообщило издание POLITICO в четверг, 26 сентября.

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"Каждая страна имеет право решать свою судьбу, а лидеры несут ответственность", — отметил политик.

При этом он акцентировал на том, что в условиях, подобных украинским, Венгрия не инициировала бы активные действия против агрессора, опираясь на уроки по истории, в частности на пример неудачного восстания 1956 года.

"Мы, наверное, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Потому что, очевидно, он поставил свою страну на военную защиту, все эти люди погибли, вся эта территория была потеряна — снова ведь это их право, это их суверенное решение, они имели на это право. Но если бы нас спросили, мы бы не советовали", — заявил Балаш Орбан.

Реакция других венгерских политиков

Лидер правоцентристской партии "Тиса" и евродепутат Петер Мадьяр отметил, что слова Балаша Орбана унизили память тысяч венгерских борцов за свободу, готовых пожертвовать своей жизнью за независимость страны. Экс-премьер-министр Ференц Дюрчань в Facebook выразил обеспокоенность, что правительство Орбана готово сдать Венгрию россиянам без боя.

Ранее мы писали, что венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу.

Напомним, Укрзализныця будет работать над увеличением объемов перевозок в Евросоюз через Венгрию. Для этого дочерняя компания UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt.

Венгрия Украина Виктор Орбан война в Украине Россия

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