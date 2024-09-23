Через Тису на гумовому човні — прикордонники затримали трьох ухилянтів

Біля Тиси затримали ухилянтів, які хотіли втекти з України на гумовому човні
Поблизу Тиси прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які намагалися на гумовому човні незаконно дістатися до Угорщини. За це вони заплатили тисячі доларів.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, 23 вересня.
Як ухилянти намагалися втекти з України
"На гумовому човні порушники збиралися перепливти Тису. В такий спосіб вони планували дістатися Угорщини. Щоб бути менш помітними, чоловіки висунулися вночі: взяли човен та рухалися у бік кордону, де й були затримані", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники розповіли, що один із них заплатив своїм переправникам 12 000 доларів, інший — 4 000 доларів і ще 7 000 доларів повинен був доплатити. Ще двоє — домовилися про 11 000 доларів, якщо зможуть потрапити на територію сусідньої країни живими.
Нагадаємо, нещодавно на в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися в багажнику. За таку послугу він заплатив 13 тисяч доларів.
А на Волині затримали прикордонницю, яка допомагала чоловіку призовного віку виїхати до Польщі. Їй загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.
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