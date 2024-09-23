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Возле Тисы задержали уклонистов, которые хотели бежать из Украины на резиновой лодке

23 сентября 2024 16:08
Карина Приходько - Редактор
Через Тису на резиновой лодке — пограничники задержали троих уклонистов
Пограничники ведут наблюдение. Иллюстративное фото: ГПСУ
Карина Приходько - Редактор

Вблизи Тисы пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся на резиновой лодке незаконно добраться до Венгрии. За это они заплатили тысячи долларов.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 23 сентября.

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"На резиновой лодке нарушители собирались переплыть Тису. Таким образом они планировали добраться до Венгрии. Чтобы быть менее заметными, мужчины выдвинулись ночью: взяли лодку и двигались в сторону границы, где и были задержаны", — говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что один из них заплатил своим переправщикам 12 000 долларов, другой — 4 000 долларов и еще 7 000 долларов должен был доплатить. Еще двое договорились об 11 000 долларов, если смогут попасть на территорию соседней страны живыми.

Напомним, недавно на въезде в Румынию поймали уклониста, который надеялся спрятаться в багажнике. За такую услугу он заплатил 13 тысяч долларов.

А на Волыни задержали пограничницу, которая помогала мужчина призывного возраста уехать в Польшу. Ей грозит от трех до пяти лет заключения.

граница Венгрия пограничники война в Украине уклонисты река Тиса

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