Через Тису на резиновой лодке — пограничники задержали троих уклонистов

Возле Тисы задержали уклонистов, которые хотели бежать из Украины на резиновой лодке
Вблизи Тисы пограничники задержали четырех уклонистов, пытавшихся на резиновой лодке незаконно добраться до Венгрии. За это они заплатили тысячи долларов.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, 23 сентября.
Как уклоняющиеся пытались сбежать из Украины
"На резиновой лодке нарушители собирались переплыть Тису. Таким образом они планировали добраться до Венгрии. Чтобы быть менее заметными, мужчины выдвинулись ночью: взяли лодку и двигались в сторону границы, где и были задержаны", — говорится в сообщении.
Пограничники рассказали, что один из них заплатил своим переправщикам 12 000 долларов, другой — 4 000 долларов и еще 7 000 долларов должен был доплатить. Еще двое договорились об 11 000 долларов, если смогут попасть на территорию соседней страны живыми.
Напомним, недавно на въезде в Румынию поймали уклониста, который надеялся спрятаться в багажнике. За такую услугу он заплатил 13 тысяч долларов.
А на Волыни задержали пограничницу, которая помогала мужчина призывного возраста уехать в Польшу. Ей грозит от трех до пяти лет заключения.
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