На місці України, Будапешт не воював би з Росією — головний помічник Орбана

Рада оборони Угорщини. Фото: MTI

Головний помічник прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш Орбан наголосив, що, якби на місці України опинилася Угорщина, країна, швидше за все, не воював би з росіянами. Варто зазначити, що Балаш та Віктор не пов'язані родинними зв'язками, а є тезками.

Про це повідомило видання POLITICO у четвер, 26 вересня.

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Скандальна заява Балаша Орбана

"Кожна країна має право вирішувати власну долю, а лідери несуть відповідальність", — зазначив політик.

При цьому він акцентував на тому, що в умовах, подібних до українських, Угорщина не ініціювала б активних дій проти агресора, спираючись на уроки з історії, зокрема, на приклад невдалого повстання 1956 року.

"Ми, напевно, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, тому що це безвідповідально. Тому що, очевидно, він поставив свою країну на військовий захист, усі ці люди загинули, уся ця територія була втрачена — знову ж таки, це їхнє право, це їхнє суверенне рішення, вони мали на це право. Але якби нас запитали, ми б не радили", — заявив Балаш Орбан.

Реакція інших угорських політиків

Лідер правоцентристської партії "Тиса" та євродепутат Петер Мадьяр зауважив, що слова Балаша Орбана принизили пам’ять тисяч угорських борців за свободу, які були готові пожертвувати своїм життям за незалежність країни. Експрем'єр-міністр Ференц Дюрчань у Facebook висловив занепокоєння, що уряд Орбана готовий здати Угорщину російським без бою.

Раніше ми писали, що угорська енергетична компанія Mol Nyrt уклала угоду, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через Україну.

Нагадаємо, Укрзалізниця буде працювати над збільшенням обсягів перевезень до Євросоюзу через Угорщину. Для цього дочірня компанія UZ Cargo Poland та Rail Cargo Hungaria Zrt.