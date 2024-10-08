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На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

8 октября 2024 23:55
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Орбана пытались атаковать в Страсбуге 8 октября
Охрана не позволила политику напасть на Орбана. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Страсбурге (Франция) на лояльного к России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались напасть. Во время того, как он давал пресс-конференцию в Европарламенте, из зала закричал мужчина и бросился на политика.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщает Associated Press.

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"За сколько денег вы передали свою страну, премьер-министр? Вы продали ее Путину, вы продали ее Си Цзиньпину", — закричал нападающий, бросив в сторону Орбана стопку чего-то, что похоже на банкноты.

В СМИ сообщили, что человеком, который пытался напасть на венгерского премьера, является оппозиционный политик Мартон Ньекицки из партии "Демократическая коалиция". Почему пытался? Потому что к Орбану его не пропустила охрана, так что венгерский премьер-министр не пострадал.

"Когда венгерский политик говорит другому, что тот подлец, в нашей культуре это означает только "я с тобой не согласен"", — заявил Орбан после инцидента.

Напомним, в конце сентября главный помощник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан подчеркнул, что если бы на месте Украины оказалась Венгрия, то страна, скорее всего, не воевала бы с россиянами

Также менее двух месяцев назад ми писали, что заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский выразил сомнение в целесообразности членства Венгрии в Европейском Союзе и НАТО. 

Европейский союз Венгрия политики Виктор Орбан Европарламент

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