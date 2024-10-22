Венгрия получила данные от США о вероятном вооруженном беспорядке в ближайшие дни

Митинг в Венгрии к годовщине революции 1956 года. Фото: insiderinfo.com.ua

Правительство Венгрии подтвердило, что Соединенные Штаты предоставили данные о вероятности провокаций с применением оружия в ближайшие дни. Местом проведения вооруженных акций могут стать массовые собрания 23 октября к годовщине Венгерской революции 1956 года.

Об этом сообщило издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства в понедельник, 21 октября.

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Как пишет Telex, в минувшие выходные венгерские службы получили информацию от своих американских партнеров о том, что в онлайн-группе группа молодых людей обсуждает запланированную на ближайшее время акцию.

"Американская разведка предоставила венгерским властям информацию, полученную оперативным путем, которая указывала на то, что определенные лица, возможно, готовят вооруженную акцию в годовщину борьбы за свободу 1956 года. Мы не получили никакой информации о том, где они готовились к действиям и кто может быть их целью", — говорится в публикации.

Также сообщается, что участники планируют приобрести оружие, но деталей, было ли это реализовано, нет.

"Учитывая международные события последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападениям с оружием, венгерские службы и Антитеррористический центр уделяют особое внимание проверке такой информации и принятию необходимых мер", — добавили в правительстве Венгрии.

Напомним, недавно во Франции на пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытались напасть. Во время пресс-конференции в Европарламенте мужчина бросился на политика.

Ранее Новини.LIVE писали, что главный помощник премьер-министра Виктора Орбана Балаш Орбан заявил, что на месте Украины Венгрия, скорее всего, не воевала бы с россиянами.