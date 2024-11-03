Орбан: В случае победы Трампа Европа станет "промирной"

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: пресс-служба Орбана

В Соединенных Штатах Америки продолжаются президентские выборы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа Европа не сможет оказывать военную помощь Украине.

Об этом пишет Telex в воскресенье, 3 ноября.

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По поводу выборов в США Орбан считает, что победит Трамп, который сделает Европу "промирной" до конца года В частности, речь идет о российско-украинской войне.

По его мнению, сейчас Европа находится в углу, пока россияне и американцы ведут переговоры. Но если к власти в Белом Доме придет Трамп, то Европа "не сможет оставаться провоенной".

"Мы не можем самостоятельно нести бремя войны, в которую Европа была "безответственно втянута", и нам придется адаптироваться к ситуации", — отметил он.

Орбан добавил, что этот вопрос следует обсудить в Будапеште на следующей неделе во время встречи Европейского политического сообщества.

Напомним, 28 октября Орбан прибыл в Грузию, где его освистали протестующие на митинге после парламентских выборов.

Также Орбан заявил, что напуган Планом победы Украины, и выступил за срочные переговоры с Россией.