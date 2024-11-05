Выборы в США 2024 - Нацгвардия готовится отправить войска в случае беспорядков

Рабочие устанавливают ограждения возле Белого дома в преддверии выборов президента США в Вашингтоне. Фото: REUTERS/Nathan Howard

В Вашингтоне опасаются возникновения массовых беспорядков после выборов. Между тем, чиновники Национальной гвардии США заявили, что уже более двух десятков штатов готовы направить войска в Вашингтон в таком случае.

Об этом сообщает AP News.

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Уже более двух десятков штатов выразили свою готовность послать гвардейские войска в Вашингтон в случае необходимости. В США опасаются, что там могут возникнуть массовые беспорядки в ближайшие недели после президентских выборов и непосредственно в преддверии инаугурации.

Начальник отдела будущих операций Бюро национальной гвардии Жан-Поль Лоренсо заявил, что пока не знает, сколько на самом деле гвардейских войск потребуется или запрашивало в 2024 году. Он объяснил, что это будет зависеть от того, какие цели поставит округ Колумбия.

Между тем, работники обустраивают охранные ограждения. Представитель оборонного ведомства заявил в понедельник, 4 ноября, что Алабама, Аризона, Делавер, Айова, Иллинойс, Северная Каролина, Нью-Мексико, Орегон, Висконсин и штат Вашингтон имеют текущие миссии Национальной гвардии, в то время как Вашингтон, округ Колумбия, Колорадо, , Гавайи, Невада, Орегон, Пенсильвания, Теннесси, Техас и Западная Вирджиния имеют войска в готовности.

Напомним, сегодня, 5 ноября, в США состоятся юбилейные 60-е выборы президента страны. Опрос показал, что Гаррис получает поддержку 49% от зарегистрированных избирателей, тогда как Трамп получает идентичные 49%.

Между тем, кандидат в президент США Дональд Трамп пообещал значительно увеличить размер пошлины на товары из стран ЕС, поскольку считает, что американские товары плохо продаются.