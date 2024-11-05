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Як працює система виборів президента у США

5 листопада 2024 06:03
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Виборча система США
Виборча дільниця у США. Фото: REUTERS/Rebecca Cook
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Сьогодні, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки офіційно відбуваються вибори президента. Однак переможця ми дізнаємось не раніше січня, адже система виборів у Штатах значно відрізняється від української.

Як проходять вибори у США — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Виборча система США

В Україні в день виборів люди приходять на дільниці, голосують за свого кандидата з переліку, і той, хто набрав найбільше голосів, стає президентом.

У США ж система непряма — виборці голосують не безпосередньо за кандидата, а за так званих виборників у кожному штаті, які вже потім віддають свої голоси за одного з двох кандидатів у президенти.

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Дострокове голосування за президента США у Флориді. Фото: REUTERS/Marco Bello

Хто такі виборники? 

Колегія виборників — це група людей, обраних від кожного штату, які формально вибирають президента США. Кількість виборників у кожного штату різна, вона залежить від кількості населення. Штати з великим населенням, як Каліфорнія або Техас, мають більше виборників, ніж менші штати, як Вайомінг або Вермонт.

Загалом у Колегії виборників 538 членів. Щоб стати президентом, кандидат повинен отримати підтримку більшості виборників — щонайменше 270 голосів.

Виборниками здебільшого стають члени партій, політичні активісти, представники виборчих штабів або відомі у штаті особи. Кожна партія висуває своїх виборників, голосує за них та оприлюднює списки. Цих людей обирають дуже ретельно, аби ті точно були вірними кандидату своєї фракції і не змінили свій вибір у вирішальний момент. 

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Черга на вибори у Флориді. Фото: REUTERS/Octavio Jones

Після обрання, виборники закріплюються за кандидатами. Тобто, коли люди голосують на виборах, вони, по суті, віддають голос не напряму за кандидата, а за виборників. 

Голосування виборників

У грудні виборники збираються та голосують безпосередньо за кадидатів у президенти. Але й тут не все так просто. Кожен штат має власні виборчі правила, але найчастіше використовується система "переможець забирає все" (winner-takes-all).

Це означає, що кандидат, який набрав найбільше голосів у штаті, отримує всі голоси виборників від цього штату. Наприклад, якщо в Каліфорнії, де є 55 виборників, більшість голосів набрав один кандидат, то він отримує всі 55 виборчих голосів.

Винятки з цього правила — штати Мен і Небраска, де голоси виборників можуть розподілятися між кандидатами залежно від підтримки у виборчих округах.

У більшості випадків виборники голосують так, як проголосували люди в їхньому штаті, але в деяких випадках виборник може проголосувати інакше. Таких виборників називають "невірними". Однак це явище доволі рідкісне.

Вирішальні штати

Зазвичай те, як проголосують у тому чи іншому штаті, не є несподіванкою. Існують так звані "червоні" та "сині" штати. Тобто ті, які вже визначились за представника якої партії віддаватимуть більшість голосів — Республіканської чи Демократичної відповідно. І більшість штатів можна віднести до тієї чи іншої категорії. 

Однак існує таке поняття, як "swing states" — штати, що коливаються. Вони ще не визначились зі своїм кандидатом, і за них триває зазвичай найзапекліша боротьба.

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Політична карта США. Фото: скріншот

Цього року є сім вирішальних штатів: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Арізона, Вісконсин та Невада. 

Переможець 

Після підрахунку голосів, у січні, Конгрес США збирається, щоб офіційно затвердити результати голосування Колегії виборників і оголосити переможця президентських виборів.

Якщо жоден із кандидатів не набере необхідних 270 голосів, рішення про обрання президента приймає Палата представників Конгресу. При цьому кожен штат має лише один голос, незалежно від кількості його населення.

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Кандидати у президенти США Камала Гарріс і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon

Така на перший погляд складка система Колегії виборників була створена, щоб забезпечити баланс між великими й малими штатами. Завдяки цій системі менші штати теж мають вплив, і кандидати повинні зважати на всі регіони країни, а не лише на густонаселені штати.

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