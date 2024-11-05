Избирательный участок в США. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Мария Кагал Редактор международного отдела

Сегодня, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки официально проходят выборы президента. Однако победителя мы узнаем не раньше января, ведь система выборов в Штатах значительно отличается от украинской.

Как проходят выборы в США читайте в материале Новини.LIVE.

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Избирательная система США

В Украине в день выборов люди приходят на участки, голосуют за своего кандидата из перечня, и набравший больше голосов становится президентом.

В США система непрямая — избиратели голосуют не непосредственно за кандидата, а за так называемых избирателей в каждом штате, которые уже потом отдают свои голоса за одного из двух кандидатов в президенты.

Досрочное голосование за президента США во Флориде. Фото: REUTERS/Marco Bello

Кто такие избиратели?

Коллегия избирателей — это группа людей, избранных от каждого штата, формально выбирающих президента США. Количество избирателей у каждого штата разное, оно зависит от численности населения. Штаты с большим населением, как Калифорния или Техас, имеют больше избирателей, чем меньшие штаты, как Вайоминг или Вермонт.

В общей сложности в Коллегии избирателей 538 членов. Чтобы стать президентом, кандидат должен получить поддержку большинства избирателей — не менее 270 голосов.

Избирателями в большинстве своем становятся члены партий, политические активисты, представители избирательных штабов или известные в штате лица. Каждая партия выдвигает своих избирателей, голосует за них и публикует списки. Этих людей выбирают очень тщательно, чтобы те точно были верны кандидату своей фракции и не изменили свой выбор в решающий момент.

Очередь на выборы во Флориде. Фото: REUTERS/Octavio Jones

После избрания избиратели закрепляются за кандидатами. То есть, когда люди голосуют на выборах, они, по сути, отдают голос не напрямую за кандидата, а за избирателей.

Голосование выборщиков

В декабре избиратели собираются и голосуют непосредственно за кандидатов в президенты. Но и здесь не все так просто. Каждый штат имеет свои избирательные правила, но чаще всего используется система "победитель забирает все" (winner-takes-all).

Это означает, что кандидат, набравший больше всего голосов в штате, получает все голоса избирателей от этого штата. К примеру, если в Калифорнии, где есть 55 избирателей, большинство голосов набрал один кандидат, то он получает все 55 избирательных голосов.

Исключение из этого правила — штаты Мэн и Небраска, где голоса избирателей могут распределяться между кандидатами в зависимости от поддержки в избирательных округах.

В большинстве случаев, избиратели голосуют так, как проголосовали люди в их штате, но в некоторых случаях избиратель может проголосовать иначе. Таких избирателей называют "неверными". Однако это явление достаточно редкое.

Решающие штаты

Обычно, как проголосуют в том или ином штате, не является неожиданностью. Есть так называемые "красные" и "синие" штаты. То есть те, которые уже определились за представителя какой партии, будут отдавать большинство голосов — Республиканской или Демократической соответственно. И большинство штатов можно отнести к той или иной категории.

Однако существует такое понятие, как "swing states" — колеблющиеся штаты. Они еще не определились со своим кандидатом, и за них продолжается обычно самая упорная борьба.

Политическая карта США. Фото: скриншот

В этом году семь решающих штатов: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Победитель

После подсчета голосов в январе Конгресс США собирается, чтобы официально утвердить результаты голосования Коллегии выборщиков и объявить победителя президентских выборов.

Если ни один из кандидатов не наберет необходимых 270 голосов, решение об избрании президента принимает Палата представителей Конгресса. При этом каждый штат имеет только один голос вне зависимости от количества его населения.

Кандидаты в президенты США Камала Гаррис и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon

Такая на первый взгляд складка, система Коллегии избирателей была создана, чтобы обеспечить баланс между большими и малыми штатами. Благодаря этой системе меньшие штаты тоже оказывают влияние, и кандидаты должны учитывать все регионы страны, а не только густонаселенные штаты.