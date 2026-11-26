Генерал-майор СБУ Сергій Дука. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 26 листопада, розпочалося судове засідання у справі генерала Служби безпеки України Сергія Дуки, який є одним із фігурантів розслідування "Карфаген-2" щодо ймовірної корупції серед високопосадовців правоохоронних органів. Раніше посадовець вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Засідання у справі Сергія Дуки. Фото: Новини.LIVE

Справа генерала СБУ Дуки

За версією слідства, посадовці СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної діяльності шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Дука є одним із фігурантів цієї справи, яка отримала назву "Карфаген-2". Він начебто захищав незаконні бізнеси за неправомірну винагороду.

Генерал-майор заперечує висунуті проти нього звинувачення. Він стверджує, що зазнає тиску з боку Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі "Карфаген" не з'явився жоден із п'яти запрошених посадовців. Серед них були колишній голова СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та детектив Руслан Магамедрасулов.

Також Новини.LIVE писали, що Дука під час засідання парламентської ТСК звинуватив НАБУ та САП у тиску на вище політичне керівництво України. Він розкритикував оприлюднення відеоматеріалів антикорупційних органів під час міжнародних переговорів української влади. За словами Дуки, такі публікації є медійною піар-кампанією, яка не має стосунку до процесуальних дій.