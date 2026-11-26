Генерал-майор СБУ Сергей Дука. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 26 ноября, началось судебное заседание по делу генерала Службы безопасности Украины Сергея Дуки, который является одним из фигурантов расследования "Карфаген-2" о возможной коррупции среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Ранее чиновник вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Заседание по делу Сергея Дуки. Фото: Новини.LIVE

Дело генерала СБУ Дуки

По версии следствия, должностные лица СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной деятельности мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Дука является одним из фигурантов этого дела, получившего название "Карфаген-2". Предположительно, он покровительствовал незаконному бизнесу за неправомерное вознаграждение.

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Генерал-майор отрицает выдвинутые против него обвинения. Он утверждает, что подвергается давлению со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "Карфаген" не явился ни один из пяти приглашенных должностных лиц. Среди них были бывший глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и детектив Руслан Магамедрасулов.

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Также Новини.LIVE писали, что Дука во время заседания парламентской ВСК обвинил НАБУ и САП в давлении на высшее политическое руководство Украины. Он раскритиковал обнародование видеоматериалов антикоррупционных органов во время международных переговоров украинских властей. По словам Дуки, такие публикации являются медийной пиар-кампанией, не имеющей отношения к процессуальным действиям.