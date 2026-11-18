Генерал СБУ Сергій Дука під час засідання ТСК 18 листопада 2026 року. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив НАБУ і САП у тиску на вище політичне керівництво України під час міжнародних переговорів. Він розкритикував публікацію відеоматеріалів антикорупційних органів, назвавши її медійною піар-кампанією. Також Дука звернув увагу на появу в медіа інформації про близьке оточення президента та його родину в матеріалах кримінальних справ.

Про це Сергій Дука заявив під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії у середу, 18 листопада, інформує із місця події журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Дука розкритикував публікацію відео НАБУ і САП

Під час засідання парламентської ТСК генерал-майор СБУ Сергій Дука, який фігурує у справі "Карфаген", висловив претензії до того, як НАБУ і САП оприлюднюють відеоматеріали. Він звернув увагу, що така інформація з'являється саме тоді, коли вище керівництво держави вирушає на міжнародні переговори.

Дука наголосив, що правоохоронні органи щодня проводять затримання та реалізують напрацьовані матеріали, однак зазвичай це відбувається без публічного розголосу. Тому він поставив під сумнів доцільність медійного висвітлення таких дій і заявив, що воно не має стосунку до процесуальної роботи.

"Для чого це все? Це просто медійна піар-кампанія. Це не має нічого спільного до процесуальних дій", — заявив генерал.

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Окремо Дука звернув увагу на появу в медіа інформації про те, що близьке оточення президента та члени його родини нібито фігурують у матеріалах кримінальних проваджень. Він поставив під сумнів доречність таких повідомлень без відповідних процесуальних рішень.

Генерал-майор СБУ також поцікавився, коли саме ці матеріали можуть бути використані та чи не вплине їх оприлюднення на переговорну позицію України:

"А хто знає, в матеріалах якихось справ вони проходять? А якщо вони проходять, чому не у вигляді процесуальних рішень? А коли вони будуть прийняті? В який саме момент переговорної позиції для України це буде використано?".

Він додав, що має багато запитань до правоохоронних органів і висловив невдоволення відсутністю на засіданні керівників НАБУ і САП — Семена Кривоноса та Олександра Клименка. За словами генерала, він хотів би почути від них відповіді.

Самого Сергія Дуку НАБУ і САП підозрюють в участі у злочинній організації у межах справи "Карфаген". Генерал заперечує свою провину.

Новини.LIVE інформували, що після виходу із СІЗО під заставу 65 млн грн генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про нібито витік документів щодо працівників НАБУ та їхнього оточення під час операції "Карфаген". Він також стверджує, що отримував від вищого політичного керівництва вказівку не реалізовувати матеріали щодо співробітників антикорупційного органу, і запевнив, що готовий надати докази. Крім того, Дука закликав створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ та САП і заперечив свою провину.

Новини.LIVE писали, що 13 листопада 2026 року генерал-майор СБУ Сергій Дука, фігурант справи "Карфаген", вийшов із СІЗО після внесення застави у 65 млн гривень. Після звільнення він закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для розслідування корупції в НАБУ. Адвокат Дуки підтвердив, що кошти на заставу збирали співробітники СБУ, однак запевнив, що робили це добровільно.