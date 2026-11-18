Генерал СБУ Сергей Дука во время заседания ВСК 18 ноября 2026 года. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил НАБУ и САП в давлении на высшее политическое руководство Украины в ходе международных переговоров. Он раскритиковал публикацию видеоматериалов антикоррупционных органов, назвав её медийной пиар-кампанией. Также Дука обратил внимание на появление в СМИ информации о ближайшем окружении президента и его семье в материалах уголовных дел.

Об этом Сергей Дука заявил во время заседания парламентской временной следственной комиссии в среду, 18 ноября, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Дука раскритиковал публикацию видео НАБУ и САП

Во время заседания парламентской ВСК генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурирующий в деле "Карфаген", высказал претензии к тому, как НАБУ и САП обнародуют видеоматериалы. Он обратил внимание, что такая информация появляется именно тогда, когда высшее руководство государства отправляется на международные переговоры.

Дука подчеркнул, что правоохранительные органы ежедневно проводят задержания и используют наработанные материалы, однако обычно это происходит без публичного резонанса. Поэтому он поставил под сомнение целесообразность освещения таких действий в СМИ и заявил, что оно не имеет отношения к процессуальной работе.

"Зачем все это? Это просто медийная пиар-кампания. Это не имеет ничего общего с процессуальными действиями", — заявил генерал.

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Отдельно Дука обратил внимание на появление в СМИ информации о том, что близкое окружение президента и члены его семьи якобы фигурируют в материалах уголовных дел. Он поставил под сомнение уместность таких сообщений без соответствующих процессуальных решений.

Генерал-майор СБУ также поинтересовался, когда именно эти материалы могут быть использованы и не повлияет ли их обнародование на переговорную позицию Украины:

"А кто знает, в материалах каких-то дел они фигурируют? А если они фигурируют, почему не в виде процессуальных решений? А когда они будут приняты? В какой именно момент это будет использовано против переговорной позиции Украины?".

Он добавил, что у него много вопросов к правоохранительным органам, и выразил недовольство отсутствием на заседании руководителей НАБУ и САП — Семена Кривоноса и Александра Клименко. По словам генерала, он хотел бы услышать от них ответы.

Самого Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации в рамках дела "Карфаген". Генерал отрицает свою вину.

Новини.LIVE сообщали, что после освобождения из СИЗО под залог в 65 млн грн генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о якобы утечке документов, касающихся сотрудников НАБУ и их окружения, во время операции "Карфаген". Он также утверждает, что получал от высшего политического руководства указание не использовать материалы в отношении сотрудников антикоррупционного органа, и заверил, что готов предоставить доказательства. Кроме того, Дука призвал создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП и отрицал свою вину.

Новини.LIVE писали, что 13 ноября 2026 года генерал-майор СБУ Сергей Дука, фигурант дела "Карфаген", вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн гривен. После освобождения он призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для расследования коррупции в НАБУ. Адвокат Дуки подтвердил, что средства на залог собирали сотрудники СБУ, однако заверил, что делали это добровольно.