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Главная Новости дня Дука после освобождения из СИЗО сделал заявления об операции Карфаген

Дука после освобождения из СИЗО сделал заявления об операции Карфаген

Ua ru
13 ноября 2026 19:41
Дука сделал новые заявления о НАБУ и операции Карфаген Галина Остаповец/Новини.LIVE
Генерал СБУ Сергей Дука в зале суда. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В пятницу, 13 ноября, генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о якобы утечке документов относительно сотрудников НАБУ и лиц из их окружения во время операции "Карфаген". По словам офицера, он также получал указание от высшего политического руководства государства не использовать собранные материалы в отношении сотрудников антикоррупционного органа и готов предоставить доказательства своих утверждений.

Об этом Дука заявил журналистам после выхода из СИЗО под залог в размере 65 млн грн, передает Новини.LIVE.

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Дука заявил об утечке документов во время операции "Карфаген"

По утверждению генерал-майора, на первом этапе операции детективы НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко документы относительно сотрудников антикоррупционных органов и лиц, приближенных к их руководству.

Дука утверждает, что впоследствии эти материалы были разглашены.

"Я могу это доказать", — заявил генерал.

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При этом он сообщил о якобы указании от высшего политического руководства государства не использовать собранные материалы в отношении сотрудников НАБУ.

Генерал СБУ призвал проверить деятельность НАБУ и САП

Дука выразил убеждение, что действия антикоррупционных органов во время важных мирных переговоров могут ослаблять позиции Украины.

По мнению генерал-майора, такая деятельность способна создавать риски для территориальной целостности и суверенитета государства.

Генерал призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для проверки работы НАБУ и САП. Он заверил, что готов предоставить необходимые показания.

Дука отверг обвинения по делу "Карфаген"

После внесения залога Дука заявил, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют.

При этом Дука поблагодарил сотрудников СБУ, которые, по его словам, собрали средства для залога.

Также он сообщил, что выполнит установленные судом обязанности, в частности сдаст заграничный паспорт.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 13 ноября Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн. После освобождения подозреваемый по делу "Карфаген" призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для проверки коррупции в НАБУ.

Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября адвокат Дуки сообщил о продолжении его службы в СБУ после увольнения с должности. Генерал находится в распоряжении ведомства, а сроки такого статуса остаются неизвестными. Адвокат подчеркнул, что увольнение с должности не означает автоматического прекращения службы.

СБУ НАБУ САП расследование Сергей Дука
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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