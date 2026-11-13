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Головна Новини дня Дука після звільнення із СІЗО зробив нові заяви про операцію Карфаген

Дука після звільнення із СІЗО зробив нові заяви про операцію Карфаген

Ua ru
13 листопада 2026 19:41
Дука зробив нові заяви про НАБУ та операцію Карфаген Галина Остаповець/Новини.LIVE
Генерал СБУ Сергій Дука в залі суду. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 листопада, генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про нібито витік документів щодо співробітників НАБУ та осіб із їхнього оточення під час операції "Карфаген". За словами офіцера, він також отримував вказівку від вищого політичного керівництва держави не реалізовувати матеріали стосовно працівників антикорупційного органу та готовий надати докази своїх тверджень.

Про це Дука заявив журналістам після виходу із СІЗО під заставу 65 млн грн, передає Новини.LIVE.

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Дука заявив про витік документів під час операції "Карфаген"

За твердженням генерал-майора, на першому етапі операції детективи НАБУ вилучили з кабінету першого заступника генпрокурора Марії Вдовиченко документи щодо співробітників антикорупційних органів та осіб, наближених до їхнього керівництва.

Дука стверджує, що згодом ці матеріали були розголошені.

"Я можу це довести", — заявив генерал.

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При цьому він повідомив про нібито вказівку від вищого політичного керівництва держави не реалізовувати зібрані матеріали щодо працівників НАБУ.

Генерал СБУ закликав перевірити діяльність НАБУ та САП

Дука висловив переконання, що дії антикорупційних органів під час важливих мирних переговорів можуть послаблювати позиції України.

На думку генерал-майора, така діяльність здатна створювати ризики для територіальної цілісності та суверенітету держави.

Генерал закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для перевірки роботи НАБУ та САП. Він запевнив, що готовий надати необхідні свідчення.

Дука заперечив звинувачення у справі "Карфаген"

Після внесення застави Дука заявив, що не вчиняв злочинів, у яких його звинувачують.

При цьому Дука подякував співробітникам СБУ, які, за його словами, зібрали кошти для застави.

Також він повідомив, що виконає встановлені судом обов'язки, зокрема здасть закордонний паспорт.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 13 листопада Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у 65 млн грн. Після звільнення підозрюваний у справі "Карфаген" закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для перевірки корупції в НАБУ.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада адвокат Дуки повідомив про продовження його служби в СБУ після звільнення з посади. Генерал перебуває в розпорядженні відомства, а терміни такого статусу залишаються невідомими. Адвокат наголосив, що звільнення з посади не означає автоматичного припинення служби.

СБУ НАБУ САП розслідування Сергій Дука
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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