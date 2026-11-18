Генерал СБУ Сергій Дука. Фото: Анастасія Жиденко/Новини.LIVE

Генерал Служби безпеки України Сергій Дука заявив, що не знав про збір грошей серед працівників спецслужби на внесення за нього застави у 65 млн грн. Про це він дізнався вже після виходу із СІЗО та згодом обговорив ситуацію з колегами. За словами Дуки, кошти на заставу співробітники переказували добровільно, а примусу до участі у зборі не було.

Про це він повідомив під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

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Дука заявив, що не знав про збір коштів на заставу

Дука заявив, що під час перебування в СІЗО не мав засобів зв’язку, тому не міг знати, як відбувався збір.

"Я знаходився в СІЗО без засобів зв'язку. У мене є колектив, з яким я шість з половиною років пропрацював пліч-о-пліч, зустрів війну, працював під час війни, їздив з ними, коли Херсонська операція була", — сказав він.

Зазначимо, що раніше у медіа з'являлася інформація, що в регіональних підрозділах СБУ нібито вимагали від співробітників переказувати гроші на заставу Дуки. Його адвокат заперечував примус, водночас підтверджував, що працівники спецслужби долучалися до збору.

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За даними Вищого антикорупційного суду, 65 млн грн застави внесли 1636 платежами.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно за генерал-майора СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи "Карфаген", внесли повну суму застави — 65 млн грн, після чого він залишив слідчий ізолятор. Після звільнення Дука закликав народних депутатів створити тимчасову слідчу комісію для розслідування діяльності НАБУ.

Після виходу із СІЗО Сергій Дука заявив про нібито витік документів щодо співробітників НАБУ та осіб із їхнього оточення під час операції "Карфаген". За його словами, детективи вилучили відповідні матеріали з кабінету першої заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко, а згодом вони потрапили до публічного доступу. Також генерал стверджує, що отримував вказівку від вищого політичного керівництва не реалізовувати матеріали щодо працівників НАБУ, і заявив про готовність надати докази.

Також сьогодні під час засідання парламентської ТСК 18 листопада генерал СБУ Сергій Дука заявив, що НАБУ і САП нібито тиснуть на вище політичне керівництво України під час міжнародних переговорів. Він розкритикував оприлюднення відеоматеріалів антикорупційними органами, назвавши це "медійною піар-кампанією", а також звернув увагу на повідомлення про можливу причетність оточення президента та членів його родини до кримінальних справ. Дука висловив невдоволення відсутністю на засіданні керівників НАБУ і САП та заявив, що хотів би почути від них відповіді на свої запитання.