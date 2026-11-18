Генерал СБУ Сергей Дука. Фото: Анастасия Жиденко/Новини.LIVE

Генерал Службы безопасности Украины Сергей Дука заявил, что не знал о сборе денег среди сотрудников спецслужбы на внесение за него залога в размере 65 млн грн. Об этом он узнал уже после выхода из СИЗО и впоследствии обсудил ситуацию с коллегами. По словам Дуки, средства на залог сотрудники перечисляли добровольно, а принуждения к участию в сборе не было.

Об этом он сообщил во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады, передает Новини.LIVE.

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Дука заявил, что не знал о сборе средств на залог

Дука заявил, что во время пребывания в СИЗО у него не было средств связи, поэтому он не мог знать, как проходил сбор.

"Я находился в СИЗО без средств связи. У меня есть коллектив, с которым я шесть с половиной лет проработал бок о бок, пережил войну, работал во время войны, ездил с ними, когда проходила Херсонская операция", — сказал он.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что в региональных подразделениях СБУ якобы требовали от сотрудников переводить деньги на залог для Дуки. Его адвокат отрицал факт принуждения, но в то же время подтверждал, что сотрудники спецслужбы участвовали в сборе средств.

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По данным Высшего антикоррупционного суда, 65 млн грн залога были внесены 1636 платежами.

Как писали Новини.LIVE, недавно за генерал-майора СБУ Сергея Дуку, фигуранта дела "Карфаген", внесли полную сумму залога — 65 млн грн, после чего он покинул следственный изолятор. После освобождения Дука призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для расследования деятельности НАБУ.

После выхода из СИЗО Сергей Дука заявил о якобы утечке документов, касающихся сотрудников НАБУ и лиц из их окружения, во время операции "Карфаген". По его словам, детективы изъяли соответствующие материалы из кабинета первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко, а впоследствии они стали доступны общественности. Также генерал утверждает, что получал указание от высшего политического руководства не разглашать материалы, касающиеся сотрудников НАБУ, и заявил о готовности предоставить доказательства.

Кроме того, сегодня во время заседания парламентской ВСК 18 ноября генерал СБУ Сергей Дука заявил, что НАБУ и САП якобы оказывают давление на высшее политическое руководство Украины в ходе международных переговоров. Он раскритиковал обнародование видеоматериалов антикоррупционными органами, назвав это "медийной пиар-кампанией", а также обратил внимание на сообщения о возможной причастности окружения президента и членов его семьи к уголовным делам. Дука выразил недовольство отсутствием на заседании руководителей НАБУ и САП и заявил, что хотел бы услышать от них ответы на свои вопросы.