Члени ТСК Верховної Ради. Фото: Новини.LIVE

На засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану не з’явився жоден із п’яти запрошених. Серед них — колишній голова СБУ Василь Малюк, ексгенпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко та детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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ТСК хотіла заслухати Малюка та керівників НАБУ і САП у справі "Карфаген", але вони не прийшли

За словами Гончаренка, раніше такого випадку за час роботи комісії не було. Водночас Кривонос і Клименко заздалегідь повідомили, що не зможуть бути присутніми через закордонне відрядження.

Комісія планувала заслухати запрошених після виступу генерал-майора СБУ Сергія Дуки у справі "Карфаген".

Наступне засідання ТСК буде у середу, 25 листопада.

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Як писали Новини.LIVE, НАБУ та САП провели операцію "Карфаген" щодо викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасників підозрюють в отриманні незаконних виплат за прикриття шахрайських кол-центрів і легалізації коштів. Загалом підозри оголосили п’ятьом особам, а понад 20 млн грн, за інформацією правоохоронців, витратили на нерухомість, коштовності та інше майно.

Також під час засідання ТСК генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив НАБУ і САП у тиску на керівництво України та спробах впливати на політичні процеси в державі. Він також заявив про нібито витоки інформації з антикорупційних органів і використання розслідувань для політичного тиску. Ці твердження є позицією Дуки, а не встановленими фактами.