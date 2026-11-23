Члены ВСК Верховной Рады. Фото: Новини.LIVE

На заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения не явился ни один из пяти приглашенных. Среди них — бывший глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко, директор НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко и детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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ВСК хотела заслушать Малюка и руководителей НАБУ и САП по делу "Карфаген", но они не пришли

По словам Гончаренко, ранее такого случая за время работы комиссии не было. В то же время Кривонос и Клименко заранее сообщили, что не смогут присутствовать из-за зарубежной командировки.

Комиссия планировала заслушать приглашенных после выступления генерал-майора СБУ Сергея Дуки по делу "Карфаген".

Следующее заседание ВСК состоится в среду, 25 ноября.

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Как писали Новини.LIVE, НАБУ и САП провели операцию "Карфаген" по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Участников подозревают в получении незаконных выплат за прикрытие мошеннических колл-центров и легализацию средств. Всего подозрения были предъявлены пяти лицам, а более 20 млн грн, по информации правоохранителей, были потрачены на недвижимость, драгоценности и другое имущество.

Также во время заседания ВСК генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил НАБУ и САП в давлении на руководство Украины и попытках влиять на политические процессы в государстве. Он также заявил о якобы утечках информации из антикоррупционных органов и использовании расследований для оказания политического давления. Эти утверждения являются позицией Дуки, а не установленными фактами.