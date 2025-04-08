Сторінку прем'єра Чехії в X зламали — деталі від Reuters

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: Reuters

Обліковий запис прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала в соціальні мережі X (Twitter) зазнав кібератаки. На ньому з'явилися фейкові дописи про напад Росії на солдатів країни.

Про це пише Reuters у вівторок, 8 квітня.

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Атака на акаунт Фіали

У матеріалі йдеться, що сьогодні вранці акаунт Фіали був атакований: там з'явилися фейкові повідомлення, зокрема про нібито напад Росії на чеських солдатів біля кордону з Калінінградом.

"Пост про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", — уточнила речник уряду Чехії Люсі Міхут Єсаткова.

Також на його сторінці зловмисники розмістили дописи чеською та англійською мовами про "відповідь" на американські тарифи, але пізніше його видалили.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що українська армії є найдосвідченішою у світі.

Також чеський лідер закликав країни НАТО продовжити обговорення вступу України до Альянсу.