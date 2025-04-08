Страницу премьера Чехии в X взломали — детали от Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото: Reuters

Учетная запись премьер-министра Чехии Петра Фиала в социальные сети X (Twitter) подверглась кибератаке. На нем появились фейковые сообщения о нападении России на солдат страны.

Об этом пишет Reuters во вторник, 8 апреля.

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Атака на аккаунт Фиалы

В материале говорится, что сегодня утром аккаунт Фиалы был атакован: там появились фейковые сообщения, в частности о якобы нападении России на чешских солдат у границы с Калининградом.

"Пост о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", — уточнила представитель правительства Чехии Люси Михут Есаткова.

Также на его странице злоумышленники разместили сообщения на чешском и английском языках об "ответе" на американские тарифы, но позже его удалили.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что украинская армии является самой опытной в мире.

Также чешский лидер призвал страны НАТО продолжить обсуждение вступления Украины в Альянс.