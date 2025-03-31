У Пардубіце під час бійки загинув ветеран з України Іван Німець

Поліція Чехії. Ілюстративне фото: Policie ČR

У чеському місті Пардубіце під час бійки загинув 36-річний громадянин України Іван Німець. Він був ветераном Збройних сил України, уродженцем села Кострина Ужгородського району.

Про це повідомляє Закарпаття 24.

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video z místa události pic.twitter.com/61R0JtFesJ — Policie ČR (@PolicieCZ) March 29, 2025

Що відомо про загибель ветерана з України

За попередньою інформацією, Іван став свідком конфлікту між групою осіб та вирішив заступитися за дівчину. Це спровокувало словесну перепалку, під час якої чоловік завдав йому сильного удару по голові важким предметом. Травма виявилася смертельною.

На місце оперативно прибула швидка допомога, а медики проводили реанімаційні заходи. Проте врятувати потерпілого не вдалося.

Іван Німець. Фото: Закарпаття 24

Поліція Чехії затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу. Наразі триває розслідування, правоохоронці аналізують відеозаписи з камер спостереження.

"Було затримано двох іноземців незабаром після злочину. Наразі у справі відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Найближчими годинами обом чоловікам буде висунуто звинувачення", — зазначили у поліції Чехії.

Повідомлення поліції Чехії в Х

Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відомо, що Іван Німець два роки служив у лавах ЗСУ, мав бойовий досвід і контузії. Після демобілізації виїхав за кордон.

Раніше у Голосіївському районі Києва група людей побила ветерана війни.

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