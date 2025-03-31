В Пардубице во время драки погиб ветеран из Украины Иван Нимець

Полиция Чехии. Иллюстративное фото: Policie ČR

В чешском городе Пардубице во время драки погиб 36-летний гражданин Украины Иван Нимець. Он был ветераном Вооруженных сил Украины, уроженцем села Кострина Ужгородского района.

Об этом сообщает Закарпатье 24.

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video z místa události pic.twitter.com/61R0JtFesJ - Policie ČR (@PolicieCZ) 29 марта 2025 года

Что известно о гибели ветерана из Украины

По предварительной информации, Иван стал свидетелем конфликта между группой лиц и решил вступиться за девушку. Это спровоцировало словесную перепалку, во время которой мужчина нанес ему сильный удар по голове тяжелым предметом. Травма оказалась смертельной.

На место оперативно прибыла скорая помощь, а медики проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти пострадавшего не удалось.

Иван Нимець. Фото: Закарпатье 24

Полиция Чехии задержала двух человек, которых подозревают в причастности к нападению. Сейчас продолжается расследование, правоохранители анализируют видеозаписи с камер наблюдения.

"Были задержаны два иностранца вскоре после преступления. Сейчас по делу открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть. В ближайшие часы обоим мужчинам будет предъявлено обвинение", — отметили в полиции Чехии.

Сообщение полиции Чехии в Х

Если вину подозреваемых докажут, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Известно, что Иван Нимець два года служил в рядах ВСУ, имел боевой опыт и контузии. После демобилизации уехал за границу.

Ранее в Голосеевском районе Киева группа людей избила ветерана войны.

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